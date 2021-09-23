В Тюмени студента задержали при входе в колледж с оружием

Сегодня утром около 11.00 на входе в многопрофильный колледж Тюменского индустриального университета охрана задержала парня со страйкбольным оружием в чехле.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области, задержанным оказался 19-летний студент данного колледжа. Охранни образовательного учреждения изъял у него оружие с чехлом и вызвал полицию. Сотрудникам правоохранительных органов молодой человек пояснил, что оружие сломано и в колледж он его принес, чтобы передать однокурснику для дальнейшего ремонта. На данный момент выясняются иные обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.