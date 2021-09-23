На Урале женщина переехала коллегу, перепутав его с начальником

Жительнице уральского города Ревда вынесен приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему коллеге. Она ошибочно приняла его за работодателя, с которым у нее был конфликт.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июне этого года: сотрудница одной из организаций посчитала, что ей неправильно начислили заработную плату. В связи с этим женщина решила разобраться со своим начальником весьма радикальными методами.

В тот же день, предварительно выпив, она села за руль автомобиля, и, приняв своего коллегу за работодателя, совершила на него наезд. В итоге ни в чем не виноватый сотрудник получил перелом позвоночника и множественные переломы ребер. В дальнейшем экспертиза признала эти травмы опасными для жизни человека.

Ревдинский городской суд вынес свой приговор: женщине назначено 3,5 года лишения свободы. Отбывать этот срок она будет в исправительной колонии общего режима.