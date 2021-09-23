Песков: Решений о локдауне пока не принималось

В администрации президента не обсуждается вопрос о введении локдауна в стране в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, также этим занимаются главы регионов.

"Насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр, пока где-то каких-то решений не принималось", - цитирует Пескова "Интерфакс"

Напомним, ранее российские регионы начали ужесточать антиковидные меры: приходят сообщения о рекордном числе заболевших и умерших от COVID-19. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 36 регионах РФ, заявила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова..