23 Сентября 2021
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Общество В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков: Решений о локдауне пока не принималось

В администрации президента не обсуждается вопрос о введении локдауна в стране в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, также этим занимаются главы регионов.

"Насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр, пока где-то каких-то решений не принималось", - цитирует Пескова "Интерфакс"

Напомним, ранее российские регионы начали ужесточать антиковидные меры: приходят сообщения о рекордном числе заболевших и умерших от COVID-19. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 36 регионах РФ, заявила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова..

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Песков: Решений о локдауне пока не принималось

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Теги: дмитрий песков, локдаун, коронавирус



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