Стало известно название лоукостера от S7

Стало известно название нового российского лоукостера, который собирается запустить S7 Group, - Citrus.

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"Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий. Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты", - сообщили в пресс-службе S7.

Основным цветом, который будет использовать Citrus, к примеру, в раскраске самолетов, станет розовый. Лоукостер будет перевозить пассажиров на самолетах Airbus A320neo.

Предполагается, что авиакомпания начнет полеты в 2022 году, концепция будет заключаться в полетах между регионами в обход Москвы и Санкт-Петербурга.