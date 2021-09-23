Стало известно название лоукостера от S7
Стало известно название нового российского лоукостера, который собирается запустить S7 Group, - Citrus.
"Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий. Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты", - сообщили в пресс-службе S7.
Основным цветом, который будет использовать Citrus, к примеру, в раскраске самолетов, станет розовый. Лоукостер будет перевозить пассажиров на самолетах Airbus A320neo.
Предполагается, что авиакомпания начнет полеты в 2022 году, концепция будет заключаться в полетах между регионами в обход Москвы и Санкт-Петербурга.