В МВД назвали убийцу женщины и ее детей на Урале "зверем в человеческом обличии"

Силовики раскрыли детали задержания подозреваемого в жестоком тройном убийстве в уральском городе Кировград.

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Напомним, 22 сентября при тушении пожара в квартире дома по бульвару Центральному были обнаружены тела женщины и двух ее сыновей 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Вскоре был установлен и задержан подозреваемый - неоднократно судимый мужчина 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", работу по нему держит на контроле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, тела потерпевших были обнаружены в разных местах квартиры, а очаг возгорания, по имеющимся данным, находился в месте расположения дивана. Для выяснения всех обстоятельств сформирована усиленная следственно-оперативная группа.

Задержанный допрошен, он уже дал признательные показания. У него дома проведен обыск, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, он пройдет судебную психиатрическую экспертизу. Решается вопрос о заключении его под стражу. Уральцу грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, ведомство также взяло на контроль расследование данного уголовного дела. Прокурор региона Борис Крылов лично выезжал на место для координации действий правоохранительных органов.

Как добавил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, работу по раскрытию этого резонансного преступления на месте ЧП организовывал начальник свердловского Главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков.

"Сыщики уголовного розыска выявили и задержали подозреваемого в ходе розыскных мероприятий на одной из местных автомоек, где он работал. Фигурантом жуткой резни оказался местный житель - гражданин Насртдинов 1983 года рождения. За его плечами серия судимостей, в том числе две за грабеж, а также убийство, хищение транспорта и вымогательство. В последний раз он освободился из исправительной колонии №47 города Каменск-Уральский 6 июля 2017 года", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, подозреваемый познакомился со своей будущей жертвой примерно месяц назад: женщина приехала помыть свою машину КИА.

"Они обменялись телефонами. В то время рабочий проживал со своей сожительницей и тремя детьми, но вскоре сожители поругались, и его благоверная выставила кавалера за дверь. После этого он позвонил своей знакомой, а та, в свою очередь, помогла ему снять квартиру рядом со своим домом. В день трагедии подозреваемый пришел в гости к новой знакомой со сладкими гостинцами для ее детей и со спиртным для добродушной хозяйки. Весь вечер они обильно злоупотребляли и даже танцевали, а когда перебрали, то гость потерял контроль над поведением, и в ходе межличностного конфликта на бытовой почве жестоко расправился и с дамой, и с ее сыновьями.

С целью скрыть следы преступления, зверь в человеческом обличии поджег жилище, после чего спокойно отправился домой, по пути купив дополнительную порцию алкоголя. А когда он проспался, как ни в чем не бывало пришел на работу, предварительно тщательно застирав испачканные кровью вещи. В изобличении душегуба сыщики уголовного розыска применяли детектор лжи. Когда полиция его задержала, у него были обнаружены золотые украшения и сотовый телефон погибшей женщины. Благодаря профессиональной работе свердловских полицейских и наших коллег из регионального Следственного комитета, безнаказанной данная резня не останется", - пообещал Валерий Горелых.