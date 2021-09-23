23 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Здание Екатеринбургского цирка собираются снова реконструировать за 2,3 млрд рублей

В Екатеринбурге объявили конкурс на реконструкцию здания государственного цирка за 2 млрд 250 млн 190 тыс. 149,94 рублей. Согласно документации, заказчиком выступает Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Заявки принимаются до 30 сентября.

Как в перспективе должен выглядеть екатеринбургский цирк, не сообщается, поскольку проектную документацию только предстоит разработать. На это уйдет 330 дней из 1 тыс.150, запланированных на все строительные работы.

Все затраты возьмет на себя федеральный бюджет в рамках национального проекта "Культура". Стоимость работ фиксированная и не подлежит изменениям. О том, кто будет заниматься реконструкцией уникального здания, станет известно 6 октября, после окончания рассмотрения всех заявок.

Напомним, что цирк ремонтировался в 2018 г. - на реставрацию государственного цирка потратили 97,7 млн руб. Работы начались после завершения ЧМ-2018 по футболу. Проведен капитальный ремонт кровли и конструкций купола. При этом не все горожане оценили обновленный вид здания, сравнив его с общественным туалетом. В том же году по итогам судебных разбирательств Свердловский областной суд принял решение не закрывать цирк Екатеринбурга из-за нарушений пожарной безопасности, тем самым отменив постановление Ленинского районного суда.

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Здание Екатеринбургского цирка собираются снова реконструировать за 2,3 млрд рублей

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Теги: цирк, екатеринбург, реконструкция, конкурс



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