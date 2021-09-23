Суд заочно арестовал сирийца по делу о гибели летчика Пешкова

23 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
Олег Пешков (2016) | Фото: kp.ru

Суд заочно арестовал сирийца по делу о гибели летчика Пешкова

Басманный суд Москвы заочно арестовал сирийского гражданина Адина бин Адана Рамадана, который проходил по делу о гибели российских военнослужащих в Сирии в 2015 году.

Рамадан объявлен в международный розыск, передает ТАСС. Ему заочно предъявлено обвинение по трем статьям – "Надругательство над телами умерших", "Умышленное убийство", "Участие в незаконном вооруженном формировании".

В Следственном комитете РФ добавили, что на фотографии, размещенной в свободном доступе в сети Интернет, Рамадан с оружием позирует рядом с телом погибшего Олега Пешкова. Собранные следователями доказательства подтвердили его причастность к преступлениям.

Напомним, бомбардировщик СУ-24М, управляемый Пешковым, был сбит 24 ноября 2015 года над территорией Сирии турецким самолетом F-16. Экипаж успел катапультироваться, однако командир погиб в результате обстрела боевиков с земли. В свою очередь, морпех Александр Позынич погиб в результате спасательной операции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд заочно арестовал сирийца по делу о гибели летчика Пешкова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: олег пешков, сирия, военные



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.04.2019 19:34 Мск СК просит арестовать ещё двух участников нападения на российских военных в Сирии
Ранее 23.11.2018 11:56 Мск СК впервые опубликовал видео с места гибели летчика Олега Пешкова
Ранее 22.11.2018 15:10 Мск Девять сирийцев заочно арестованы по обвинению в убийстве пилота Пешкова
Ранее 03.07.2018 09:56 Мск Подозреваемый в убийстве российского летчика Пешкова задержан в Тбилиси


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети