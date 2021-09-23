Суд заочно арестовал сирийца по делу о гибели летчика Пешкова

Басманный суд Москвы заочно арестовал сирийского гражданина Адина бин Адана Рамадана, который проходил по делу о гибели российских военнослужащих в Сирии в 2015 году.

Рамадан объявлен в международный розыск, передает ТАСС. Ему заочно предъявлено обвинение по трем статьям – "Надругательство над телами умерших", "Умышленное убийство", "Участие в незаконном вооруженном формировании".

В Следственном комитете РФ добавили, что на фотографии, размещенной в свободном доступе в сети Интернет, Рамадан с оружием позирует рядом с телом погибшего Олега Пешкова. Собранные следователями доказательства подтвердили его причастность к преступлениям.

Напомним, бомбардировщик СУ-24М, управляемый Пешковым, был сбит 24 ноября 2015 года над территорией Сирии турецким самолетом F-16. Экипаж успел катапультироваться, однако командир погиб в результате обстрела боевиков с земли. В свою очередь, морпех Александр Позынич погиб в результате спасательной операции.