В Ижевске на крышу гаража аварийно сел вертолет санитарной авиации

В Ижевске аварийную посадку на крышу капитального гаража совершил вертолет медицины катастроф.

"Ансат", как можно судить по фото, появившимся в сети, резко приземлился и сейчас лежит на фюзеляже, чуть завалившись на правый бок, хвост свисает с крыши. Очевидцы рассказывают, что борт санитарной авиации буквально "шлепнулся" на крышу на территории больницы.

По предварительным данным, в вертолете находилось четыре человека, они не пострадали. "Жесткая посадка вертолета в Ижевске. Воздушное судно выполняло санитарную эвакуацию, на борту находилось четыре человека, по предварительной информации не пострадали", - сообщили в МЧС.