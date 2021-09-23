В Челябинской области из-за коронавируса студентов ЮУрГУ частично перевели на дистант

В Южно-Уральском государственном университете студентов частично перевели на дистанционное обучение. В таком режиме они будут обучаться до 24 октября, передает корреспондент Накануне.RU.

"Занятия в дни, определенные расписанием как лекционные, в период с 23 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года осуществлять с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в распоряжении ректора ЮУрГУ Александра Шестакова.

Директора институтов должны довести до студентов дни, определенные расписанием как лекционные, отмечается в документе.

Напомним, в Челябинской области за сутки COVID-19 выявили у 367 человек. За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 94 тыс. 901 человека. В настоящий момент в регионе 9 тыс. 422 заболевших. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 20 человек.