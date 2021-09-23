Моргенштерн ответил Мизулиной, отметившей влияние творчества рэпера на пермского стрелка

Рэпер Алишер Моргенштерн ответил члену Общественной палаты Екатерине Мизулиной, отметившей пристрастие к творчеству исполнителя стрелка, напавшего на вуз в Перми, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Если мы на государственном уровне не прекратим пропаганду деструктива во всех медиа – пропаганду наркотиков, насилия, проституции – через различных так называемых лидеров общественного мнения – всяких Моргенштернов и им подобных уродов – такие ситуации будут повторяться в будущем", - написала Мизулина на своей странице "ВКонтакте".

Позже в разговоре с "Газетой.Ru" Мизулина сказала, что стрелок Тимур Бекмансуров был поклонником исполнителя, отметив, что более подробно пока ничего сказать не может. Рэпер ответил на это в своём Instagram.

"Может, каждый стрелок – фанат Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна – стрелок", - написал рэпер.

Напомним, утром 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.