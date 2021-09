Авторы исследования о безопасности ковид-вакцинации для беременных признали подлог

Авторы американского исследования о влиянии ковид-вакцинации на беременность признали свою неправоту при расчете вероятности выкидыша после вакцинации. Об этом в июле, вскоре после публикации, писало Накануне.RU. При этом Минздрав РФ, рекомендуя беременным вводить вакцину от ковида, ссылался именно на эти некорректные результаты.

Напомним, в исследовании завершенная беременность была у 827 вакцинированных женщин. Из них было 104 самопроизвольных аборта, или выкидыша. Авторы поделили 104 на 827 и получили вероятность выкидыша 12,6%, что сопоставимо с вероятностью выкидыша в обычных условиях. Но при этом 700 из 827 женщин были вакцинированы в третьем триместре, и у них по определению не могло быть выкидыша, а значит, они не должны были включаться в общее число вакцинированных беременных при расчете вероятности выкидыша, - нужно было учитывать только тех, кто был вакцинирован в первых двух триместрах, то есть 127 человек. И в этом случае 82% беременностей после вакцинации в первых двух триместрах завершились выкидышами. Таковы данные исследования, на которые обратили внимание некоторые СМИ, в том числе и Накануне.RU.

В начале сентября в редакцию научного журнала The New England Journal of Medicine, в котором была опубликована оригинальная статья, пришло письмо от доктора Хон Суна (Hong Sun) из Антверпена. Он также указывает, что в исследовании "рассчитанный показатель вводит в заблуждение и не отражает реальный риск спонтанного аборта". И приводит очевидные доводы.

"Как указано в статье, из 827 участниц с завершенной беременностью 700 получили свою первую приемлемую дозу вакцины в третьем триместре. Эти участники должны быть исключены из расчета, потому что они уже прошли 20-ю неделю, когда получили вакцинацию. Риск самопроизвольного аборта следует определять на основе группы участников, которые получили вакцинацию до 20-й недели", - пишет Хон Сун.

Авторы ответили на письмо Хон Суна (его подписали трое, из которых двое были авторами оригинальной статьи).

"Мы согласны с тем, что знаменатель, используемый в этой пропорции - 827 завершенных беременностей - не является подходящим знаменателем для расчета оценки риска", - пишут они.

Далее они объясняют, что это были данные на момент написания статьи: тогда наблюдение в течение 20 недель беременности было завершено только в отношении 204 беременностей. И позже они обзвонили всех остальных женщин и внесли изменения в статью, но результаты почти не изменились и свидетельствуют об отсутствии дополнительных рисков ковид-вакцинации для беременных.

Накануне.RU ознакомилось с внесенными изменениями. Авторы пишут, что к моменту написания статьи завершенное наблюдение в течение 20 недель беременности еще не было доступно для 905 из 1224 участников, вакцинированных в течение 30 дней до первого дня последнего менструального цикла или в первом триместре. Более никаких других объяснений найти не удается.

Однако эти объяснения едва ли что-то объясняют. В статье ясно говорится, что было 104 выкидыша. На момент написания статьи были данные по 127 беременностям, 82% которых завершились выкидышами. Авторы уверяют, что среди остальных 905 вероятность выкидыша была намного меньше? Как можно убедиться, она должна быть около 7%, чтобы общая вероятность была 14% (именно эта цифра приводится в ответе). Как же так получилось, что почти все выкидыши произошли только у тех женщин, данные о которых уже были к моменту написания статьи, а у тех женщин, данных о которых не было, выкидышей почти не было? Они и "разбавили" общую численность беременных в знаменателе таким образом, что окончательный результат практически не изменился. В это верится с трудом. К тому же с точки зрения теории вероятностей это является невероятным событием. Невозможно, чтобы почти все выкидыши произошли только у тех, кого обзвонили вначале, а кого потом (их в 8 раз больше!) - у тех почти не было. Также сомнения вызывает то, что из статьи невозможно однозначно определить, сколько женщин были вакцинированы и когда. Авторы приводят в статье и ответе разные данные.

Данные этого исследования важны еще потому, что Минздрав РФ в своих временных рекомендациях от 16 июля 2021 года пишет: "Нет данных о том, что данные вакцины представляют опасность для беременных женщин или плода... Опубликованы данные о 827 пациентках, вакцинированных во время беременности. Частота осложнений беременности не отличалась от частоты осложнений у невакцинированных пациенток".

Однако такие данные есть. Сами авторы исследования признали, что рассчитали вероятность выкидыша неверно. И их объяснения ничуть не убеждают, напоминая оправдания тех, кто попался на подлоге. Мы не утверждаем, что после ковид-вакцинации в первых двух триместрах вероятность выкидыша действительно будет 82%. Вероятно, нужны дополнительные исследования. Но первые данные вызывают большую тревогу. Позиция же, что довольно и этих исследований, чтобы убедиться в безопасности генных вакцин для беременных, совершенно неприемлема и может иметь критические последствия.