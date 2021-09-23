Число умерших от ковида свердловчан превысило 6 тысяч

С начала пандемии скончались более 6 тысяч заболевших коронавирусом жителей Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

За минувшие сутки на Среднем Урале выявили 513 новых случаев ковида. Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (95 заболевших) и других муниципалитетов. На сегодняшний день, по официальным данным, в области зарегистрировано 135 тыс. 282 случая коронавируса.

За сутки было выписано 486 человек, скончались 36 пациентов. Общее число выписанных достигло 124 тыс. 779, умерли с начала пандемии 6 тыс. 12 свердловчан.

Напомним, ранее вице-губернатор Павел Креков заявил, что на Среднем Урале нет "залежавшейся" вакцины от коронавируса.