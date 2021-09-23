СМИ: В Красноярске задержаны участники ультраправой группировки

В Красноярске силовики задержали группировку ультраправых активистов, подозреваемых в экстремистских преступлениях. Сообщается, что в ходе задержания у молодых людей были изъяты оружие и запрещенная литература.

Жертвами группировки становились представители неформальной молодежи города, выходцы из Средней Азии, передает РЕН ТВ.

Среди изъятого оружия были аэрозольные пистолеты "Удар" с возможностью стрельбы "сигналом охотника", а также холодное оружие.

По предварительным данным, в группировке состоит около десяти человек, им от 18 до 23 лет.

Уголовные дела возбуждены по статьям "Хулиганство", "Побои" и "Организация экстремистского сообщества".