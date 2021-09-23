Все находившиеся на борту разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли

Все члены экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Хабаровском, погибли.

Спасатели добрались до места крушения. Как сообщалось, самолет упал в труднодоступной местности, в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров. Обнаружены останки членов экипажа, сказал "Интерфаксу" источник.

Судя по фотографиям, которые размещены в телеграм-канале губернатора края, самолет сильно поврежден, его обломки разбросаны на десятки метров.

Напомним, 22 сентября самолет перестал выходить на связь и исчез с радаров. На борту находится экипаж из шести человек. Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел на поиски. Уточняется, что самолет-лаборатория обслуживал аэронавигацию аэропорта Хабаровск-Новый.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Следователи допросили авиатехников ЗАО "Летные проверки и системы". Изъяты образцы топлива, назначена химическая судебная экспертиза.