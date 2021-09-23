23 Сентября 2021
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акция Вода России, РМК (2021) | Фото: РМК

РМК очистит от мусора берега водоемом в шести регионах в рамках акции "Вода России"

Русская медная компания стала генеральным партнёром Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России" в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология", сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Ключевая цель проекта – обеспечить экологическое оздоровление водных объектов России. В рамках экологической акции на территориях присутствия РМК будут очищены от мусора берега и прибрежные акватории семи водных объектов: реки Исеть (Свердловская область), озера Смолино, водоёма в селе Варна и реки Узельга (Челябинская область), реки Волхов (Новгородская область), Ушкатинского водохранилища (Оренбургская область), а также реки Амур (Хабаровский край).

В Хабаровском крае, Свердловской и Челябинской областях мероприятия по очистке территорий вдоль акватории водоёмов стартуют уже в конце сентября.

акция Вода России, РМК,(2021)|Фото: РМК

"Русская медная компания уделяет пристальное внимание природоохранным проектам и инициативам. Поддержка акции "Вода России" – это ещё один важный шаг на пути к повышению экологической грамотности и привлечению внимания общественности к охране и улучшению качества природных водных объектов", - подчеркнула вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Стать участником Всероссийской акции "Вода России" может каждый. Достаточно зайти на сайт берегдобрыхдел.рф, зарегистрироваться и прийти на мероприятие в назначенное время.

Экологическая безопасность – один из главных приоритетов Русской медной компании. В 2021 году РМК направила на природоохранные мероприятия 2,6 млрд рублей.

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РМК очистит от мусора берега водоемом в шести регионах в рамках акции "Вода России"

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Теги: РМК, Вода России, акция, экология,



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