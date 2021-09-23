Кабмин не поддержал законопроект о возвращении индексаций пенсий работающих пенсионеров

Правительство России не поддержало законопроект, предусматривающий возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам. В заключении на документ кабмин указывает, что индексация потребует дополнительных расходов, а авторы не указывают, из каких источников они будут финансироваться.

Кроме того, в отзыве отмечается, что ранее правительство уже трижды выдавало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичным предметом правового регулирования – в 2017, 2019 и в 2020 г., передает "Интерфакс".

Отметим, что законопроект был внесен депутатами от ЛДПР и сенатором от Смоленской области Сергеем Леоновым.

Между тем, 13 сентября аналогичные законопроекты в Госдуму внесли коммунисты и заксобрание Алтайского края. По ним заключений правительства еще нет.

Стоит добавить, что в весеннюю сессию Госдума силами "Единой России" заблокировала три оппозиционных законопроекта о возвращении индексации работающим пенсионерам. Во время обсуждения законопроектов о возвращении индексации пенсий, предложенных КПРФ, "Справедливой Россией" и ЛДПР, представители "Единой России" заявляли, что правительство сейчас работает над возвращением индексации и будет несправедливо "присваивать труд членов правительства". "Единороссы" тогда предлагали дождаться послания президента, в котором может прозвучать тема о возвращении индексации. Тема не прозвучала и ее благополучно забыли.

Зато вспомнили в июле – перед выборами. "Единая Россия" заявила, что внесет аналогичный пункт в свою "народную программу". Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия "проработает решение этого вопроса с правительством". "По индексации пенсий ветеранам военной службы – думаю, что первым делом мы добьемся этого. А дальше будем предусматривать, чтобы, может, не на предстоящий налоговый год, а на 2022-2023 годы, эта проблема была решена – по крайней мере, по некоторым категориям работающих пенсионеров. Надо, чтобы пенсионная система выдержала эти все изменения, а для этого нужен бюджетный баланс", - заявил Турчак.