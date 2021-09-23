Это все недострой. В пермских детских поликлиниках скапливаются многочасовые очереди из-за нехватки персонала

В Левшино - микрорайоне в составе Орджоникидзевского района Перми жесткая нехватка медперсонала и педиатров. Об этом рассказала местная жительница и член движения "За Права Многодетных Пермского края" Людмила Елтышева. По ее словам, родителям вместе с детьми приходится по несколько часов стоять в огромных очередях, доходит ситуация до слез и истерик, и не только у детей. Всему причина - детская поликлиника на Социалистической, 20, которую уже больше трех лет не могут достроить.

"На недавней встрече с губернатором я в очередной раз задала вопрос, когда же наконец ее достроят, ведь сменился уже третий подрядчик, и здание вроде как готово к приему маленьких пациентов на 90%, а воз и ныне там. Меня заверили, что к концу года здание будет введено в эксплуатацию. Но, честно скажу, что даже эти 3,5 месяца ожидания для нас, детей и врачей могут показаться вечностью, и в конечном итоге все закончится коллапсом: мы останемся без врачей", - заявила Елтышева.

По ее словам, сегодня в очереди она вместе с ребенком простояла 2,5 часа, однако среди пациентов были и те, кто пришел к началу приема в 8 утра и в 12.00 все еще ожидал в коридоре. При этом в поликлинике на Щербакова нет даже места, чтобы все родители с детьми могли сесть.

"Некоторые дети от усталости садились прямо на пол, они плакали, у одной матери случилась истерика, так как в многочасовом ожидании ее ребенку стало плохо. Добавьте к ожиданию ужасную духоту, ведь в маленьком помещении в 53 "квадрата" яблоку упасть негде. Какая там социальная дистанция в самый разгар пандемии?!" - возмущается активистка.

Елтышева также отметила, что на шести участках работает всего три педиатра и ни одной медсестры. Врачи не успевают принимать пациентов, пришедших в порядке очереди, отдавая предпочтение тем, кто по записи, не забывая и выезжать на вызовы. Другие же не выдерживают такой нагрузки: так, два молодых специалиста якобы уволились, немного поработав в подобном графике.

Пермские родители уверены, что строительство детской поликлиники в Левшино нужно срочно ускорить. В свою очередь, в пресс-службе краевого минздрава Накануне.RU сообщили, что поликлиника будет достроена в 4 квартале 2021 года. На данный же момент сотрудники медучреждения делают все возможное для пациентов.

"В связи с третьей волной коронавирусной инфекции на территории Пермского края поликлиническое звено испытывает колоссальную нагрузку. Происходит увеличение числа пациентов с COVID-19, нуждающихся в медицинской помощи на дому, поэтому врачи временно переведены на работу в мобильные бригады. Но и в самом медучреждении число пациентов увеличивается в связи с сезоном заболеваемости ОРВИ. В поликлинике продолжают работать в штатном режиме доврачебные кабинеты, куда пациенты могут обратиться без предварительной записи. Делаем всё возможное, чтобы жители Пермского края получали медицинскую помощь максимально оперативно", - сообщили в минздраве.