23 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске выявили нарушения при закупке лифтов для областной больницы

Челябинское УФАС выявило нарушение при проведении торгов на поставку лифтового оборудования в областную клиническую больницу № 3, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

По данным ведомства, в 2017 году должностные лица больницы обеспечили ООО "Лифтовая компания" возможность беспрепятственного заключения контракта на поставку лифтового оборудования через третье лицо, а также осуществили последующую приемку работ, заведомо не соответствующих условиям контракта. Они сообщили представителю компании, что больница получила 25 млн рублей на замену 10 единиц лифтового оборудования.

Они договорились, что за это часть прибыли от контракта сотрудники организации должен будут передать должностным лицам больницы.

Однако сама компания не могла стать победителем торгов, потому что сведения о лице были внесены в реестр недобросовестных поставщиков. Было принято решение найти другую организацию, а "Лифтовая компания" стала бы субподрядчиком.

Чтобы обеспечить победу в торгах конкретной организации, в техническое задание внесли заведомо невыполнимые условия – короткий срок контракта, класс энергоэффективности лифтового оборудования "А". Однако фактически были установлены лифты класса "В" и заказчик принял эти работы.

В процессе исполнения контракта должностные лица больницы подписали акты выполненных работ, несмотря на то, что фактически объем выполненных работ не соответствовал объему, указанному в актах. Средства были перечислены, но все работы были завершены только спустя 1,5 года после заключения контракта.

В настоящий момент рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности.

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В Челябинске выявили нарушения при закупке лифтов для областной больницы

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Теги: УФАС, торги, нарушения, больница,



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