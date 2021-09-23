В Италии задержали одного из руководителей ОПС "Уралмаш"

За границей задержан глава "экономического крыла" ОПС "Уралмаш" Владислав Костарев. Решается вопрос об его экстрадиции в Россию.

Как пишет издание 66.RU со ссылкой на свои источники, Костарев был задержан в Италии еще в конце июля. Он находился в международном розыске по делу о захватах и банкротствах свердловских предприятий. Уралец скрылся от уголовного преследования и был заочно арестован Верх-Исетским судом Екатеринбурга.

По данным издания, Владислав Костарев находился в Италии под установочными данными гражданина Белиза. Сейчас Генпрокуратура РФ ведет переговоры об его экстрадиции.

Костарев был известен в Свердловской области как ученик рейдера Павла Федулева. В 2007 году он покинул территорию России. В 2012 году дело пресловутой "банды Костарева" дошло до суда, оно насчитывало более 600 томов.