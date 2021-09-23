23 Сентября 2021
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Политика За рубежом
ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы (2012) | Фото:expert.ru

Делегации РФ на ПАСЕ не разрешили свободно перемещаться из-за прививок "Спутником V"

Российской делегации на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) запретили свободное перемещение из-за того, что Евросоюз не признает российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщил член делегации Совфеда и заслуженный врач России Владимир Круглый.

Сенатор добавил, что турецкой делегации, которая также приехала из "красной зоны", но привита препаратом Pfizer, никаких ограничений не выдвинули, передает РИА Новости.

Круглый также выразил недоумение из-за того, что ВОЗ затягивает с регистрацией российской вакцины. По его словам, Москва предоставила всю необходимую документацию, а представители организации посещали производство.

Напомним, "Спутник V" до настоящего времени не признан в ЕС. В РФПИ заявляли, что, как ожидают, вакцина будет одобрена Европейским медицинским агентством в ближайшие месяцы.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее объяснила причину задержки одобрения российской вакцины в Евросоюзе. По ее словам, у Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) недостаточно убедительных данных, чтобы зарегистрировать российский препарат.

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Делегации РФ на ПАСЕ не разрешили свободно перемещаться из-за прививок "Спутником V"

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Теги: пасе, спутник v, российская делегация



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