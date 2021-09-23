23 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Школьники и беременные женщины Свердловской области получили почти 7 млрд рублей в виде социальной поддержки

Уже 99% свердловчан получили так называемые "школьные выплаты" в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка от 6 до 18 лет. Еще около 30 тыс. семей с одним родителем, малым доходом, а также беременных женщин уже начали получать ежемесячные пособия. Об этом сообщила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина.

По ее словам, "школьные выплаты" для семей с детьми от 6 до 18 лет осуществляются со 2 августа по 31 декабря 2021 года включительно безналичным перечислением средств на счета, указанные в заявлении. На сегодняшний день уже 652 тыс. свердловских детей получили выплаты, что является практически 99% от предполагаемой цифры. Объем выплаченных средств составил 6 млрд 520 млн руб. Напомним, что согласно указу президента РФ, на каждого ребенка в семье выделяется 10 тыс. руб. Заявления принимаются до 1 ноября текущего года и при подаче не требуется никаких дополнительных документов. Подать его можно через единый портал государственных услуг, либо через территориальную клиентскую службу пенсионного фонда.

Следующими на очереди ежемесячные пособия в размере 5 тыс. 983 руб. для беременных женщин, вставших на учет в медучреждение до срока в 12 недель. Данная выплата осуществляется с 1 июля и уже обеспечила материальной поддержкой 3 тыс. 160 будущих мам на общую сумму в более чем 30 млн руб. Аналогичные выплаты получают и неполные семьи, в который только один родитель и дети от 8 до 16 лет включительно. В Свердловской области уже выплатили 350 млн руб. более 25 тыс. неполным семьям. Ежемесячная сумма поддержки составляет 5 тыс. 925 руб. на каждого ребенка.

К главным условиям получения обеих выплат является доход семьи, который не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте. В Свердловской области таковой - 11 тыс. 206 руб. При расчете учитываются зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, алименты и другие денежные выплаты. В случае с беременными, отсчет этого периода начинается за 4 месяца до подачи заявления. Например при обращении в сентябре, учитывается доход с мая 2020 года по апрель 2021 года. Чтобы рассчитать ежемесячный доход нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и поделить на всех членов семьи. При этом пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Ольга Шубина также напомнила, что планируется ввести беззаявительные выплаты, которые будут поступать на счет гражданам при назначении пенсии по старости и инвалидности. А уже в ближайшее время всем 130 блокадникам в Свердловской области выплатят по 50 тыс. руб. Что же касается индексации пенсии работающим пенсионерам, данное решение должно быть принято на уровне государственной думы.

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Школьники и беременные женщины Свердловской области получили почти 7 млрд рублей в виде социальной поддержки

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Теги: ПФР, соцвыплаты, блокадники, дети, беременные



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