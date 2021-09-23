23 Сентября 2021
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Общество В России
(2011) | Фото:hawaii.edu

ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости при помощи парных камер, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на МВД.

Как давно полиция перестала преследовать за это нарушение и по какой причине, в ведомстве не поясняют.

Отмечается, что практика велась в России почти семь лет. Водители нередко жаловались, что это незаконно, так как в ПДД отсутствует понятие "средняя скорость".

Ранее в "Единой России" не поддержали введение штрафов за превышение максимально допустимой скорости на 10 км/ч. Сейчас, напомним, водитель может отделаться предупреждением и избежать штрафа при превышении максимально разрешенной скорости до 20 км/ч.

В "ЕР" заявили, что вопрос слишком резонансный, чтобы проводить его обсуждение силами только МВД и Минтранса.

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ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости

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Теги: гибдд, штрафы, превышение средней скорости



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