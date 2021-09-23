ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости при помощи парных камер, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на МВД.

Как давно полиция перестала преследовать за это нарушение и по какой причине, в ведомстве не поясняют.

Отмечается, что практика велась в России почти семь лет. Водители нередко жаловались, что это незаконно, так как в ПДД отсутствует понятие "средняя скорость".

Ранее в "Единой России" не поддержали введение штрафов за превышение максимально допустимой скорости на 10 км/ч. Сейчас, напомним, водитель может отделаться предупреждением и избежать штрафа при превышении максимально разрешенной скорости до 20 км/ч.

В "ЕР" заявили, что вопрос слишком резонансный, чтобы проводить его обсуждение силами только МВД и Минтранса.