В Екатеринбурге вынесли приговор главе армейской ОПГ

23 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Свердловская область
армия, военнослужащий (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор главе армейской ОПГ

В одной из войсковых частей Екатеринбурга вскрыли преступную группу. Ее главе вынесли приговор.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Главном военном следственном управлении СК РФ, речь идет о заместителе командира войсковой части 28331 по тылу - начальнике тыла, подполковнике Антоне Сычеве. Следствием установлено, что Сычев в декабре 2018 года создал в части организованную группу, в состав которой вошли командир батальона связи (транспортной сети), бывший начальник продовольственной службы тыла, бывшие исполняющие обязанности начальников продовольственного и вещевого склада, а также командир отделения матобеспечения взвода материального обеспечения части.

"С 7 декабря 2018 по 18 июня 2019 года возглавляемая Сычевым организованная группа путем невыдачи индивидуальных рационов питания, а также внесения недостоверных сведений в первичные учетные документы, обеспечила фиктивное списание с учета 7 тысяч 716 комплектов, а также осуществила хищение со склада части вещевого имущества и канцелярских товаров на сумму свыше 5,5 млн рублей", - говорится в материалах уголовного дела.

В ходе предварительного следствия был возмещен причиненный вред на сумму свыше 2 млн рублей. Приговором Екатеринбургского гарнизонного военного суда Антону Сычеву назначено шесть лет в колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года и оштрафован на 400 тысяч рублей.

Кроме этого, судом удовлетворен гражданский иск ко всем членам организованной группы на сумму более 3 млн рублей. Как добавили в следствии, остальные подельники Сычева уже были осуждены ранее.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге вынесли приговор главе армейской ОПГ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: группа, суд, приговор, войсковая часть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети