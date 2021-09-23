В Екатеринбурге вынесли приговор главе армейской ОПГ

В одной из войсковых частей Екатеринбурга вскрыли преступную группу. Ее главе вынесли приговор.

Как сообщили Накануне.RU в Главном военном следственном управлении СК РФ, речь идет о заместителе командира войсковой части 28331 по тылу - начальнике тыла, подполковнике Антоне Сычеве. Следствием установлено, что Сычев в декабре 2018 года создал в части организованную группу, в состав которой вошли командир батальона связи (транспортной сети), бывший начальник продовольственной службы тыла, бывшие исполняющие обязанности начальников продовольственного и вещевого склада, а также командир отделения матобеспечения взвода материального обеспечения части.

"С 7 декабря 2018 по 18 июня 2019 года возглавляемая Сычевым организованная группа путем невыдачи индивидуальных рационов питания, а также внесения недостоверных сведений в первичные учетные документы, обеспечила фиктивное списание с учета 7 тысяч 716 комплектов, а также осуществила хищение со склада части вещевого имущества и канцелярских товаров на сумму свыше 5,5 млн рублей", - говорится в материалах уголовного дела.

В ходе предварительного следствия был возмещен причиненный вред на сумму свыше 2 млн рублей. Приговором Екатеринбургского гарнизонного военного суда Антону Сычеву назначено шесть лет в колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года и оштрафован на 400 тысяч рублей.

Кроме этого, судом удовлетворен гражданский иск ко всем членам организованной группы на сумму более 3 млн рублей. Как добавили в следствии, остальные подельники Сычева уже были осуждены ранее.