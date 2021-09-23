Суд снова отказался снять с Навального статус склонного к побегу

Суд снова счел Алексея Навального склонным к побегу. В июне этого года оппозиционер пытался оспорить присвоенный ему колонией статус и постановку на профилактический учет, но Петушинский районный суд Владимирской области с мнением руководства ИК№2 согласился. В августе аналогичное решение вынес Мосгорсуд.

Тогда Навальный решил обжаловать приговор во Владимирском областном суде, но и тот не изменил решения.

Напомним, в феврале оппозиционеру заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный — суд счел, что он нарушил условия испытательного срока. Политик проведет в заключении два года и восемь месяцев. Тогда же его поставили на учет как склонного к побегу. Алексей Навальный говорил, что из-за этого статуса сотрудники колонии будят его каждый час ночью.