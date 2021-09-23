В зоопарке Челябинска изымают птиц после вспышки птичьего гриппа

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение об изъятии птиц с территории экспозиции "Доисторические и современные рептилии и птицы" в челябинском зоопарке. Документ опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В распоряжении говорится, что минсельхозу поручено изъять птиц с территории эпизоотического очага по птичьему гриппу.

Челябинский зоопарк сегодня, 23 сентября, не работает по техническим причинам, говорится в сообщении на сайте учреждения.

Напомним, в начале сентября на открытом карьере, расположенном на территории экспозиции, пали два гуся и два лебедя-шипуна. Результаты исследований показали наличие вируса птичьего гриппа. Экспозиция была закрыта на карантин.