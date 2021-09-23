23 Сентября 2021
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Пятерочка, открытие магазина в Екатеринбурге (2017) | Фото: Накануне.RU

ФАС предписала "Пятерочке" и "Магниту" снизить цены на продукты в нескольких подмосковных городах

Федеральная антимонопольная служба уличила торговые сети "Магнит" (ООО "Тандер") и "Пятерочка" (ООО "Агроторг") в установке "более высоких цен на продукты питания" в нескольких городах Подмосковья, чем в других муниципальных образованиях. Антимонопольщики считают, что компании занимают в этих населенных пунктах доминирующее положение.

"Так, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали", - говорится в сообщении пресс-службы подмосковного управления ФАС.

Служба выдала сетям предписание о необходимости "прекратить необоснованное завышение розничных цен". Выполнить это требование ритейлеры обязаны в течение десяти дней, иначе ФАС возбудит дело о злоупотреблении доминирующим положением.

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Теги: пятерочка, магнит, цены, фас



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