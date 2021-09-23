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Политика В России За рубежом
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин (2012) | Фото: Накануне.RU

Нарышкин назвал новое заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей" попыткой отвлечь внимание от Афганистана

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал очередной ложью заявление Скотленд-Ярда о причастности якобы третьего россиянина к делу Скрипалей.

"Это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую", - цитирует Нарышкина "Интерфакс".

Кроме того, по словам главы СВР, подобные заявления — это очередная попытка отвлечь внимание общественности "от позорного бегства из Афганистана США и их союзников".

Напомним, ранее стало известно, что британская прокуратура выдвинула обвинения в отношении третьего россиянина по "делу Скрипалей". Следователи считают, что он координировал действия двух других человек, предположительно, отравивших Сергея и Юлии Скрипалей.

Как сообщает The Independent, речь идет о Денисе Сергееве, "сотруднике российских спецслужб". Он, по версии Лондона, прибыл в Великобританию по документам на имя Сергея Федотова.

Советника-посланника (дипломатическая должность, второе лицо в посольстве) посольства России вызвали в МИД Великобритании для обсуждения инцидента в Солсбери

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Теги: сергей нарышкин, дело скрипалей, скотленд-ярд



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