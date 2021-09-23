Брюханова ответила Венедиктову, не нашедшему нарушений на онлайн-голосовании

Экс-кандидатка в депутаты Госдумы по 198-му одномандатному округу Москвы Анастасия Брюханова прокомментировала статистику, которую опубликовал Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

По мнению штаба и его главы Алексея Венедиктова, признаков вбросов или взломов при дистанционном голосовании статистика не показывает, но у Брюхановой другое мнение.

"Общественный штаб выложил графики электронного голосования в моем округе. Очень рада, что наши графики совпали. Спасибо, это лишь подтверждает верность наших выводов. Аномалии, т.е. вбросы показаны красным и отлично видны даже на графиках общественного штаба. Как мы и говорили, самое интересное происходит в пятницу и в воскресение утром. На графиках прекрасно виден и обед "избирателей" Хованской, избиратели других кандидатов в округе почему-то в это время не обедают", - пишет Брюханова в своем Telegram-канале.

"А если копнуть глубже и посмотреть зависимость процентов за кандидатов от времени, а не абсолютное число голосов, то и вбросы, и обед будут еще заметнее. Что мы и сделали, причем сделали сразу во всех округах, и везде ситуация аналогичная. Прошу внимательней ознакомиться с нашими исследованиями и доказательствами", - добавляет Брюханова.