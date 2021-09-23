На Среднем Урале экс-начальник отдела ГИБДД получил срок за мошенничество и подлог

На Среднем Урале суд вынес приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД ОМВД России "Кировградское". Его признали виновным в крупном мошенничестве и служебном подлоге.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в 2018-2019 годах силовик совершил махинации с тремя машинами ("Нива", УАЗ и "Газель"), которые находились в оперативном управлении городской больницы и подлежали списанию. Он пообещал оказать помощь в утилизации автомобилей и вывез их с территории частного предприятия, где они находились.

Затем, используя свое служебное положение, начальник отдела ГИБДД сделал так, чтобы право собственности на машины перешло к его знакомым. Таким образом, бюджету был причинен ущерб на сумму более 270 тысяч рублей, составивших стоимость подлежавших списанию авто.

Суд вынес теперь уже бывшему полицейскому приговор: два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два с половиной года. Также ему запрещено занимать определенные должности сроком на два года.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудник ГИБДД, о котором идет речь, был уволен из системы еще 21 марта прошлого года.

"Факт его противоправной деятельности был выявлен нашими коллегами из прокуратуры при проведении проверочных мероприятий, когда данный представитель ДПС в полиции уже не работал. К выяснению обстоятельств произошедшего подключились сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области", - отметил полковник Горелых.