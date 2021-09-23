23 Сентября 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Зеленский пообещал "сильный ответ" на покушение на Шефира

"Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным". Так заявил в своем видеообращении украинский президент Владимир Зеленский в ответ на покушение на своего первого помощника Сергея Шефира.
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Напомним, вчера неизвестные расстреляли его машину, был тяжело ранен водитель, сам Шефир на пострадал.

Шефир считает, что целью преступников было оказать психологическое давление на Зеленского. Эту версию назвало и МВД в числе основных.

Интересно, что Зеленский тоже заявил, что это давление на него. Но он не уверен, что исполнителей и тем более заказчиков установят. При этом не преминул сделать политическое заявление, что некоторые украинские СМИ распространяют российскую риторику. Что он имел в виду и как это связано с покушением на Шефира, непонятно.

Вызывает особый интерес его высказывание о том, что на Украине сейчас нет "какой-то большой, фундаментальной мафии", так как "она вся перешла в свое время в большие финансовые группы". Явный намек на олигархов.

Некоторые политологи считают, что покушение на Шефира - это инсценировка, чтобы создать соответствующий фон перед голосованием по закону об олигархах. Дескать, Зеленский смело борется против олигархов, и они решили его припугнуть, а значит, нужно голосовать за закон. США действительно требуют поставить олигархов под больший контроль, чтобы снизить степень их влияния на украинскую политику, которую должны полностью определять американцы.

А вот председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сказал, что не стал бы связывать покушение с "борьбой против олигархов". Однако Разумков давно занимает подчеркнуто независимую позицию и известен своим дистанцированием от Зеленского, который им недоволен и даже, как пишут СМИ, хочет сместить спикера.

Политолог Руслан Бортник считает, что покушение на Шефира интенсифицирует политические процессы на Украине.

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, покушение



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