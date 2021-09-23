Зеленский пообещал "сильный ответ" на покушение на Шефира

"Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным". Так заявил в своем видеообращении украинский президент Владимир Зеленский в ответ на покушение на своего первого помощника Сергея Шефира.

Напомним, вчера неизвестные расстреляли его машину, был тяжело ранен водитель, сам Шефир на пострадал.

Шефир считает, что целью преступников было оказать психологическое давление на Зеленского. Эту версию назвало и МВД в числе основных.

Интересно, что Зеленский тоже заявил, что это давление на него. Но он не уверен, что исполнителей и тем более заказчиков установят. При этом не преминул сделать политическое заявление, что некоторые украинские СМИ распространяют российскую риторику. Что он имел в виду и как это связано с покушением на Шефира, непонятно.

Вызывает особый интерес его высказывание о том, что на Украине сейчас нет "какой-то большой, фундаментальной мафии", так как "она вся перешла в свое время в большие финансовые группы". Явный намек на олигархов.

Некоторые политологи считают, что покушение на Шефира - это инсценировка, чтобы создать соответствующий фон перед голосованием по закону об олигархах. Дескать, Зеленский смело борется против олигархов, и они решили его припугнуть, а значит, нужно голосовать за закон. США действительно требуют поставить олигархов под больший контроль, чтобы снизить степень их влияния на украинскую политику, которую должны полностью определять американцы.

А вот председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сказал, что не стал бы связывать покушение с "борьбой против олигархов". Однако Разумков давно занимает подчеркнуто независимую позицию и известен своим дистанцированием от Зеленского, который им недоволен и даже, как пишут СМИ, хочет сместить спикера.

Политолог Руслан Бортник считает, что покушение на Шефира интенсифицирует политические процессы на Украине.