ТМК приняла в Челябинске XXIV Международную научно-практическую конференцию "ТРУБЫ-2021"

21 и 22 сентября в Челябинске состоялась XXIV Международная научно-практическая конференция "ТРУБЫ-2021". Площадкой мероприятия стал Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности (РусНИТИ, входит в Трубную Металлургическую Компанию), сообщили в пресс-службе ТМК.

Темой конференции этого года стал переход трубной промышленности к новому технологическому укладу. Участники обсудили развитие российских инновационных продуктов для топливно-энергетического комплекса, в том числе создание высокотехнологичных сталей, стального проката и трубной продукции, а также совершенствование технологий их производства. Одна из ключевых тем - цифровизация отрасли. В первую очередь это касается применения цифровых двойников при разработке новой продукции и выстраивании технологического процесса. Ещё одним важным вопросом в повестке конференции стал переход к низкоуглеродной экономике и развитие водородной энергетики.

По словам заместителя генерального директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергея Чикалова, ТМК выпускает порядка 60-70 новых продуктов в год .

"Это самые разноплановые разработки, решающие целый спектр задач, - пояснил Чикалов. - Одним из приоритетных направлений для нас является водородная энергетика. ТМК располагает определенными компетенциями, знаниями и рядом конкретных продуктов, которые точно будут использованы на этом направлении. Более того, мы в 2022 году начинаем первые поставки: прежде всего, речь идёт о трубах для установок парового реформинга по получению водорода. Так что мы не только готовы к выходу на этот новый рынок, но и уже приступаем к поставкам".

Кроме этого, в рамках конференции прошла презентация книги "НИТИ времени", посвящённой 60-ти летнему юбилею РусНИТИ, который институт отмечает в текущем году.