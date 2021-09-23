ТМК приняла в Челябинске XXIV Международную научно-практическую конференцию "ТРУБЫ-2021"

23 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область Уральский ФО
XXIV Международная научно-практическая конференция &quot;ТРУБЫ-2021&quot; в Челябинске (2021) | Фото: tmk-group.ru

ТМК приняла в Челябинске XXIV Международную научно-практическую конференцию "ТРУБЫ-2021"

21 и 22 сентября в Челябинске состоялась XXIV Международная научно-практическая конференция "ТРУБЫ-2021". Площадкой мероприятия стал Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности (РусНИТИ, входит в Трубную Металлургическую Компанию), сообщили в пресс-службе ТМК.

Темой конференции этого года стал переход трубной промышленности к новому технологическому укладу. Участники обсудили развитие российских инновационных продуктов для топливно-энергетического комплекса, в том числе создание высокотехнологичных сталей, стального проката и трубной продукции, а также совершенствование технологий их производства. Одна из ключевых тем - цифровизация отрасли. В первую очередь это касается применения цифровых двойников при разработке новой продукции и выстраивании технологического процесса. Ещё одним важным вопросом в повестке конференции стал переход к низкоуглеродной экономике и развитие водородной энергетики.

По словам заместителя генерального директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергея Чикалова, ТМК выпускает порядка 60-70 новых продуктов в год .

"Это самые разноплановые разработки, решающие целый спектр задач, - пояснил Чикалов. - Одним из приоритетных направлений для нас является водородная энергетика. ТМК располагает определенными компетенциями, знаниями и рядом конкретных продуктов, которые точно будут использованы на этом направлении. Более того, мы в 2022 году начинаем первые поставки: прежде всего, речь идёт о трубах для установок парового реформинга по получению водорода. Так что мы не только готовы к выходу на этот новый рынок, но и уже приступаем к поставкам".

Кроме этого, в рамках конференции прошла презентация книги "НИТИ времени", посвящённой 60-ти летнему юбилею РусНИТИ, который институт отмечает в текущем году.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Трубная металлургическая компания, Трубы-2021



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети