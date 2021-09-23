К проведению выборов в формате ДЭГ готовы еще не менее семи регионов - ОП

К проведению выборов в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже сейчас готовы еще несколько российских регионов, помимо тех семи, в которых ДЭГ использовалось на минувших выборах в Госдуму. Это Татарстан, Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская, Свердловская области, Краснодарский и Ставропольский края, считают в Общественной палате.

"К 2024 было бы желательно, чтобы во всех регионах появилась возможность голосовать по ДЭГ. Мы все время подчеркиваем, что эта форма не заменяет, а просто удобно дополняет традиционный формат. Конечно, мы должны войти в выборы президента России с этим. У нас есть 2022 и 2023 годы, чтобы подключить остальные регионы", — рассказал "Известиям" руководитель рабочей группы ОП по общественному наблюдению за ДЭГ Александр Малькевич.

Накануне о внедрении ДЭГ по всей России к президентским выборам 2024 года сказала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Правда, она призвала сначала устранить все недочеты в системе, а также не подгонять регионы, если они не готовы.