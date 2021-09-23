23 Сентября 2021
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Общество В России
Вакцина КовиВак от коронавируса, разработанная Центром им. Чумакова РАН. (2021) | Фото: пресс-служба Минобрнауки России

Производство вакцины "КовиВак" увеличится в 2-2,5 раза

Центр имени Чумакова, разработавший вакцину от коронавируса "КовиВак", завершил модернизацию оборудования, что позволит нарастить мощности производства препарата в 2-2,5 раза. Об этом сообщил глава центра Айдара Ишмухаметова, чьи слова приводит пресс-служба Минобрнауки.

Производство вакцины на новом оборудовании уже началось. В ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным, отметил Ишмухаметов.

Он добавил, что в гражданский оборот введено 1,5 млн доз вакцины. До конца года планируется ввести дополнительно 2,5 млн доз.

Ранее стало известно, что в России приостановлен на несколько месяцев выпуск вакцины "КовиВак", которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян.

С 28 августа по 22 сентября разработчик не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30–90 тыс. доз в месяц, сообщил "Коммерсант".

Два источника на фармацевтическом рынке уточнили, что центр не вводит в обращение новые серии из-за остановки площадки по производству сырья для препарата.

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Теги: ковивак, вакцина, коронавирус



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