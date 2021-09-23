В Югре глава посёлка отстранена от работы из-за уголовных дел

Отстранена от работы глава посёлка городского типа Белый Яр (Сургутский район) Елена Никифорова, которая проходит по нескольким уголовным делам, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

"22 сентября суд по ходатайству следователя отстранил Никифорову на период следствия. Ей предъявлено обвинение по статьям "Превышение полномочий" (речь идёт о распределении жилья) и "Халатность" (непринятие мер к признанию дома аварийным). Расследование продолжается", - уточнили в управлении.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении против Никифоровой двух дел – о выдаче муниципального жилья тем, кто не имеет на него права, а также о воспрепятствовании предпринимательству и превышении полномочий – по версии следствия, она по искусственно созданным основаниям расторгла ранее заключённый контракт по содержанию и ремонту дорог, объектов дорожного хозяйства на сумму в 21 млн руб. После этого Никифорова якобы ввела в посёлке режим ЧС и заключила контракт с другим подрядчиком. В январе прокуратура округа сообщала о возбуждении третьего дела.