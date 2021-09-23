23 Сентября 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
выборы, явка, очередь, голосование (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

На Среднем Урале придумали, как избавиться от очередей в поликлиниках

В Свердловской области решили сократить очереди в поликлиники. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Как написал сегодня глава региона в своем Instagram, с началом учебного года и сезона обычных простуд в детские поликлиники стали выстраиваться огромные очереди. Иногда родителям вместе с детьми приходилось ждать прямо на улице.

"Попросил Минздрав и Минобр разобраться. Выяснилось, что зачастую это здоровые дети. Дело в том, что если класс или группу в детском саду высаживали на карантин, то за справкой о здоровье нужно самому идти к врачу. Коронавирус регулярно "отправляет" классы на карантин на несколько дней, отсюда бесконечные очереди", - пояснил Куйвашев.

школа №65 Тюмени(2019)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что "так дело не пойдет".

"Считаю, что школьникам не нужно ехать в поликлинику, простаивать там часами, хватать инфекции. Можно упростить процесс: школа должна сообщить врачам данные о количестве карантинных классов и назвать дату возвращения детей. В этот день в школу придет врач из больницы, всех осмотрит и выдаст справки. Так же будет и в детских садах", - предложил губернатор.

Евгений Куйвашев добавил, что уже поручил министерствам уведомить о новых правилах все учреждения.

Напомним, на этой неделе стало известно, что школьников Свердловской области не собираются переводить на дистанционное обучение, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

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Теги: очереди, поликлиники, школьники



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