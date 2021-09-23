23 Сентября 2021
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске снизилось количество совершённых наркоманами преступлений

В Нижневартовске сохраняется устойчивое снижение преступлений, совершенных наркопотребителями. Об этом доложил на заседании Антинаркотической комиссии начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Василий Баландин, сообщили Накануне.RU в мэрии.

За первое полугодие к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков привлечены 111 преступников (в прошлом году – 116), за правонарушения, совершенные в состоянии наркотического опьянения, – 11 (в прошлом – 13). Изъято 13 кг наркотиков (в прошлом году – 6).

Между тем, врачи нижневартовской психоневрологической больницы обеспокоены результатами лабораторной диагностики состояния здоровья граждан, обратившихся к ним за медицинской помощью. Химико-токсикологические исследования показали, что в 2021 г. в биологических средах пациентов обнаружено увеличение количества метадона. Также наблюдается рост употребления каннабиноидов растительного происхождения.

Одной из эффективных мер в борьбе с распространением наркотиков правоохранители называют круглосуточную работу системы видеонаблюдения (особенно на территории обслуживания управляющих компаний). Руководитель РОО "Страна без наркотиков. Югра" Эдуард Гиниатуллин предложил взять за основу опыт управляющих компаний и усилить видеоконтроль на территориях садово-огороднических товариществ, где фиксируются случаи сбыта наркотиков. Данное предложение поддержали члены антинаркотической комиссии города и в ближайшее время с председателями СОНТов будет проведена разъяснительная работа по вопросам установки видеокамер.

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Теги: Василий Баландин, Дмитрий Кощенко, наркотики



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