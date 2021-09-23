СМИ: Украина угрожает оставить Молдову без питьевой воды

Украина своими действиями на Днестре угрожает оставить Молдову без питьевой воды. Об этом пишет DW.

Летом на Днестровской ГЭС в Черновицкой области запустили четвертую турбину. Некоторые эксперты считают, что это ведет к уничтожению реки.

Ученые из Молдовы, Украины и Румынии провели исследование в рамках проекта HydroEcoNex Программы Черного моря ЕС. 17 сентября в Кишиневе они представили результаты. По общему мнению, работающие на Днестре украинские ГЭС ведут к уничтожению реки. Днестр не относится к крупным рекам, но на нем построен один из самых крупных в Европе и в мире гидроэнергетических комплексов. Максимальный уровень воды в реке снизился на 30%, а ее объем - на 10%.

Однако на днях молдавское министерство экологии распространило пресс-релиз, где говорится, что обмеление Днестра происходит не из-за украинских ГЭС, это просто сезонные колебания.

Обмеление рек является проблемой и для России. В РАН считают, что уже к 2035 году нескольким регионам России может грозить дефицит пресной воды.

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