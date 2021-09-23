23 Сентября 2021
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Экономика Краснодарский край
газ, табличка, газоотведение, газификация, трубы (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти Кубани планируют до конца 2022 года повысить общий уровень газификации региона до 90%

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал поручение решить вопрос по выделению дополнительных средств из регионального бюджета на проектирование и строительство сетей для ускорения газификации, передает корреспондент Накануне.RU. Об этом стало известно после рабочей встречи губернатора с гендиректором АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексеем Рудневым, в которой также участвовал вице-губернатор Александр Трембицкий.

"На сегодняшний день уровень газификации на Кубани превышает среднероссийский показатель и составляет 84,5%. Ряд поселений края находятся в труднодоступной, скалистой местности, но и в них жители должны жить в комфортных условиях. Там сложно прокладывать газопровод, но у нас нет другого выхода. Необходимо предусмотреть на эти цели дополнительные средства в бюджете региона. Рассчитываю, в этом вопросе депутаты Законодательного Собрания нас поддержат", – заявил Вениамин Кондратьев.

Александр Трембицкий сообщил, что в случае выделения средств, в первую очередь, их направят в малогазифицированные населенные пункты - Туапсе, Лазаревский район Сочи, а также Апшеронский, Отрадненский, Мостовской, Лабинский районы.

газ, табличка, газоотведение, газификация, трубы(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"До нескольких труднодоступных территорий края магистральная инфраструктура дошла только в олимпийский период. Ежегодно мы выделяем порядка 150 млн на проектирование и строительство сетей в муниципалитетах. Увеличение финансирования на ближайшие три года позволит ускорить темпы газификации, развивать удаленные поселения", – пояснил Александр Трембицкий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, в регионе принята и работает программа бесплатной догазификации. Программа была разработана в связи с поручением Президента РФ. Она предусматривает строительство подводящих сетей от межпоселкового газопровода к границам домовладений за счет средств единого оператора.

Заявки по программе уже подали почти 22 тысячи жителей. Всего до конца 2022 года на Кубани планируют подключить около 200 тысяч домовладений и повысить общий уровень газификации региона до 90%.

Отметим, что Краснодарский край одним из первых в стране начал сбор заявок на догазификацию и подключение участков. Для этого в регионе еще до утверждения закона провели полную инвентаризацию газораспределительных сетей во всех населенных пунктах. Накануне в пяти муниципалитетах по программе бесплатной догазификации уже подключили первые дома.

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Власти Кубани планируют до конца 2022 года повысить общий уровень газификации региона до 90%

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Теги: газификация, кубань, вениамин кондратьев,



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