23 Сентября 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
Ан-26 (2016) | Фото:charterlima.com

При облете места крушения Ан-26 под Хабаровском выживших не нашли, - источник

Облет места крушения Ан-26 под Хабаровском не показал наличие выживших в авиакатастрофе.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, людей искали с помощью оптики, но никого не заметили.

Как сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в ходе проведения авиаразведки вертолет Ми-8 обнаружил обломки Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров.

Отмечается , что самолет разбился в труднодоступной местности. Из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра воздушному судну невозможно сесть в районе происшествия, также нельзя десантировать спасателей.

К месту падения самолета выдвинулась наземная группировка.

Напомним, 22 сентября самолет перестал выходить на связь и исчез с радаров. На борту находится экипаж из шести человек. Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел на поиски. Уточняется, что самолет-лаборатория обслуживал аэронавигацию аэропорта Хабаровск-Новый.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Следователи допросили авиатехников ЗАО "Летные проверки и системы". Изъяты образцы топлива, назначена химическая судебная экспертиза.

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Теги: ан-26, хабаровск, крушение



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