23 Сентября 2021
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Политика В России Москва
Алексей Венедиктов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Общественный штаб не нашел следов взлома и вбросов на дистанционном голосовании в Москве

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании на выборах в Госдуму, сообщил глава штаба Алексей Венедиктов.

Накануне штаб попросил Мосгоризбирком провести "аудит результатов" дистанционного электронного голосования, в котором приняли участие 2 млн столичных избирателей.

"В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости, - написал Венедиктов в Telegram-канале. - Штаб принял решение продемонстрировать в качестве примера данные по округу 198, где баллотировалась Анастасия Брюханова".

Брюханова и другие оппозиционные кандидаты, проигравшие в столице по одномандатным округам, выражали сомнения в достоверности результатов голосования, которые к тому же и представили спустя значительное время после закрытия участков.

Пример ДЭГ в Москве.(2021)|Фото: Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

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Теги: общественный штаб, дистанционное голосование, вбросы



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