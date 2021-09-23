23 Сентября 2021
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85% умерших от ковида в 2020 году были старше трудоспособного возраста

85% умерших в 2020 году от ковида россиян были старше трудоспособного возраста. Об этом в своем анализе пишет "Демоскоп Weekly", анализируя данные Росстата о смертности.

В целом 32% всех умерших были моложе 65 лет, о чем недавно заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Причем 80% из них - это мужчины.

До возраста 65 лет умерли 56% всех умерших от болезней органов пищеварения, 39% - для новообразований, 34% - для болезней органов дыхания, 28% - для ковида. То есть ковид является не таким опасным для людей молодого и среднего возраста, как некоторые другие болезни. Одной из таких опасных "болезней" являются внешние причины (ДТП, случайные падения, убийства, самоубийства, отравления, прочие причины гибели). На возраст до 65 лет пришлось 67% всех умерших по этим причинам. При этом на внешние причины пришлось почти 140 тыс. смертей из 2,14 млн, что больше, чем от ковида

Тревожными являются такие цифры. Вклад смертности от внешних причин смерти в 2020 году в возрастах от 10 до 29 лет составил более 50% (до 66% в возрастах от 15 до 20 лет). Иными словами, более половины умирающих подростков и молодежи умирают от внешних причин.

Напомним, в 2020 году в России умерло на 324 тыс. человек больше (+18%), чем годом ранее, причем на ковид было списано только треть от общего роста смертности. В 2021 году общая смертность, судя по динамике, будет еще больше.

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Теги: смертность, ковид



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