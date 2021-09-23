Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, соответствующее заявление направлено в Центральную избирательную комиссию РФ.

Напомним, в Челябинской области после обработки 100 протоколов "Единая Россия" набирает 34,31% голосов избирателей на выборах в Госдуму. Алексей Текслер возглавлял региональную часть федерального списка "ЕР". Также в первую шестерку списка входят спортивный директор ХК "Металлург" Сергей Гомоляко и главврач областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, вице-спикер ЗСО Олег Голиков, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и депутат ЗСО Алексей Денисенко.