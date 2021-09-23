23 Сентября 2021
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании наркоманов за уклонение от лечения

В Госдуму внесен законопроект, подразумевающих административную и уголовную ответственность наркоманов за неоднократное уклонение от лечения, назначенного судом. Автор инициативы – Госсовет Татарстана. В правительстве на законопроект дали отрицательный отзыв, теперь слово за новоизбранными депутатами Госдумы.

Предлагается внести в КоАП норму, согласно которой повторное в течение года уклонения от диагностики, профилактики и лечения наркомании повлечет административный арест на 15-30 уток или обязательные работы на 150-200 часов.

Для тех, кто уклоняется от лечения и после применения к ним административных норм, вторым законопроектом предусматривается уголовное наказание в виде обязательных работ на срок до 200 часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, ограничения свободы или лишения свободы на срок до одного года, передает ТАСС.

Правительственные юристы указывают, что инициатива избыточна – сейчас есть более жесткие наказания за такое правонарушение.

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Теги: госдума, законопроект, наркоманы, уклонение, уголовная ответственность



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