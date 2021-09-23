23 Сентября 2021
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Спорт
(2018) | Фото: Госдума РФ

Экс-тренер ЦСКА Газзаев покидает Госдуму

Бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев покидает Госдуму, проиграв выборы в нижнюю палату парламента.
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Экс-футболист и тренер участвовал в голосовании от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" в Республике Дагестан. До этого в Госдуме VII созыва Газзаев возглавлял комитет по делам национальностей.

"К сожалению, не все кандидаты от нашей партии, включая некоторых депутатов ГД прошлого созыва, смогли пройти в новый. Но, я уверен, что их серьёзный жизненный и профессиональный опыт послужит на благо России. Среди них – Олег Шеин, Михаил Емельянов, Валерий Газзаев. Я уверен, что их потенциал будет востребован", — цитирует пресс-служба председателя партии Сергея Миронова.

Добавим, что по данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму РФ получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.

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Теги: Валерий Газзаев, тренер, Государственная дума РФ, выборы



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