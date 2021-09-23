Экс-тренер ЦСКА Газзаев покидает Госдуму

Бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев покидает Госдуму, проиграв выборы в нижнюю палату парламента.

Экс-футболист и тренер участвовал в голосовании от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" в Республике Дагестан. До этого в Госдуме VII созыва Газзаев возглавлял комитет по делам национальностей.

"К сожалению, не все кандидаты от нашей партии, включая некоторых депутатов ГД прошлого созыва, смогли пройти в новый. Но, я уверен, что их серьёзный жизненный и профессиональный опыт послужит на благо России. Среди них – Олег Шеин, Михаил Емельянов, Валерий Газзаев. Я уверен, что их потенциал будет востребован", — цитирует пресс-служба председателя партии Сергея Миронова.

Добавим, что по данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму РФ получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.