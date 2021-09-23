Дамаск потребовал от Анкары немедленного вывода турецких войск с севера Сирии

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил РИА Новости, что Анкара должна немедленно вывести свои войска с территории северных провинций САР.

Так Микдад прокомментировал недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб, граничащей с Турцией.

Он считает, что главная причина обострения ситуации состоит в "турецкой оккупации" и в поддержке Анкарой террористических группировок.

21 сентября в Минобороны РФ заявили, что в Сирии активизировались боевики, подконтрольные Турции. За сутки в провинции Алеппо было зафиксировано четыре обстрела правительственных сил с позиций незаконных вооруженных формирований. Один сирийский военнослужащий погиб, еще двое ранены, пишет Regnum.

17 сентября сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела, который совершили террористы в провинции Идлиб.