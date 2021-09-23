На Среднем Урале увековечат память детского писателя Владислава Крапивина

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ об увековечении памяти известного детского писателя, создателя легендарного отряда "Каравелла" Владислава Крапивина.

Также в Свердловской области будут проведены мероприятия в честь 85-летия со дня рождения писателя. Такое решение Куйвашев принял в ответ на инициативу общественности, профессионального сообщества и семьи Крапивина.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, правительству региона предстоит сформировать организационный комитет и разработать план мероприятий. А органам местного самоуправления рекомендовано разработать собственные планы, призванные сохранить память о командоре "Каравеллы" и его творчестве.

Уже запланировано проведение всероссийского "Крапивинского фестиваля" с участием детских писателей, лауреатов премии Крапивина. Свердловская государственная детская филармония в этом году приступила к созданию новой концертной программы "Литературно-музыкального подношения В.П. Крапивину "Барабаны, паруса и шпаги". Премьера запланирована на декабрь 2021 года.

Также в этом году на Среднем Урале вновь состоится всероссийская конференция с международным участием "Крапивинские чтения: Подросток в мире и мир подростка". А в середине октября в регионе вручат международную детскую литературную премию имени Владислава Крапивина.

Известный писатель ушел из жизни в сентябре прошлого года. Он был похоронен в Екатеринбурге.