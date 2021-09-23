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Владислав Крапивин (2020) | Фото из семейного архива

На Среднем Урале увековечат память детского писателя Владислава Крапивина

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ об увековечении памяти известного детского писателя, создателя легендарного отряда "Каравелла" Владислава Крапивина.

Также в Свердловской области будут проведены мероприятия в честь 85-летия со дня рождения писателя. Такое решение Куйвашев принял в ответ на инициативу общественности, профессионального сообщества и семьи Крапивина.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, правительству региона предстоит сформировать организационный комитет и разработать план мероприятий. А органам местного самоуправления рекомендовано разработать собственные планы, призванные сохранить память о командоре "Каравеллы" и его творчестве.

Владислав Крапивин(2020)|Фото из семейного архива

Уже запланировано проведение всероссийского "Крапивинского фестиваля" с участием детских писателей, лауреатов премии Крапивина. Свердловская государственная детская филармония в этом году приступила к созданию новой концертной программы "Литературно-музыкального подношения В.П. Крапивину "Барабаны, паруса и шпаги". Премьера запланирована на декабрь 2021 года.

Также в этом году на Среднем Урале вновь состоится всероссийская конференция с международным участием "Крапивинские чтения: Подросток в мире и мир подростка". А в середине октября в регионе вручат международную детскую литературную премию имени Владислава Крапивина.

Известный писатель ушел из жизни в сентябре прошлого года. Он был похоронен в Екатеринбурге.

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Теги: Крапивин, память, писатель



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