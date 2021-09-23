Учалинский ГОК построит ФАП и детскую площадку

АО "Учалинский ГОК", предприятие УГМК, в рамках благотворительной деятельности построит для жителей микрорайона "Рудник" г. Учалы фельдшерско-акушерский пункт и детскую игровую площадку.

Как сообщили в пресс-службе УГМК, решение о выделении денежных средств на возведение социальных объектов было принято на основании обращения руководства администрации ГП г. Учалы в АО "Учалинский ГОК".

Жители не раз акцентировали внимание на отсутствии учреждения для оказания первичной медицинской помощи в таком крупном микрорайоне. Чиновники обратились за финансовой помощью в комбинат и получили положительную резолюцию.

На сегодняшний день местоположение ФАПа определено, идет постановка земельного участка на кадастровый учет. Новая спортивная игровая площадка будет обустроена на улице Центральной на месте, где уже имеются детские горки. В дополнение к ним здесь появятся новые игровые элементы, беговая дорожка, мини-футбольное поле, площадка для баскетбола и волейбола.

Всего на строительство ФАПа и спортивной площадки планируется направить порядка 15 млн руб.