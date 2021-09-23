23 Сентября 2021
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Московский экономический форум, МЭФ-2018, Константин Бабкин (2018) | Фото: Накануне.RU

Опаснее внешние угрозы или сырьевая зависимость? Опрос МЭФ

Московский экономический форум запустил опрос о том, что граждане считают более весомыми угрозами для страны.

Недавно президент РФ Владимир Путин подписал обновленную Стратегию национальной безопасности. Мы уже отмечали, что в ней, наряду с военными угрозами, обозначены и угрозы для экономики - сырьевая зависимость, зависимость от экспорта технологий и многое другое.

МЭФ предлагает пройти опрос, результаты которого озвучат 27 сентября на заседании Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Заседание будет транслироваться онлайн на сайте me-forum.ru.

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Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Стратегия национальной безопасности, сырьевая зависимость



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