Лариса Долина оказалась в центре "бриллиантового" скандала

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре скандала с драгоценностями, стоимость которых составляет около 4 млн руб.

Накануне звезда пришла в числе других знаменитых гостей на церемонию вручения престижной премии в столице. Стильное черное платье певицы дополняло роскошное колье с жемчугом и бриллиантами. Как это часто бывает, известный ювелирный бренд одолжил артистке украшение для светского выхода. Вот только Долину не предупредили, что колье не останется с ней навсегда, а будет возвращено после окончания вечеринки. Между тем, к колье были приставлены охранники, которые остановили звезду, когда та собралась покинуть мероприятие. Певицу попросили снять роскошное украшение, что явно вызвало ее удивление и негодование, пишут российские таблоиды.

В итоге стилист Джемал Махмудов, занимающийся образом артистки, рассказал, что возникло недопонимание, его не предупредили, что украшение надо будет вернуть.