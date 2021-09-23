23 Сентября 2021
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Общество Москва
Лариса Долина (2021) | Фото: instagram.com/larisa_dolina_

Лариса Долина оказалась в центре "бриллиантового" скандала

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре скандала с драгоценностями, стоимость которых составляет около 4 млн руб.

Накануне звезда пришла в числе других знаменитых гостей на церемонию вручения престижной премии в столице. Стильное черное платье певицы дополняло роскошное колье с жемчугом и бриллиантами. Как это часто бывает, известный ювелирный бренд одолжил артистке украшение для светского выхода. Вот только Долину не предупредили, что колье не останется с ней навсегда, а будет возвращено после окончания вечеринки. Между тем, к колье были приставлены охранники, которые остановили звезду, когда та собралась покинуть мероприятие. Певицу попросили снять роскошное украшение, что явно вызвало ее удивление и негодование, пишут российские таблоиды.

В итоге стилист Джемал Махмудов, занимающийся образом артистки, рассказал, что возникло недопонимание, его не предупредили, что украшение надо будет вернуть.

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Теги: лариса долина, скандал, бриллианты



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