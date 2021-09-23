В Челябинске Госжилинспекцию и мэрию просят вмешаться в ситуацию с разрушающимся домом

23 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
аварийный дом, Челябинск, (2021) | Фото: ОНФ Челябинская область

В Челябинске Госжилинспекцию и мэрию просят вмешаться в ситуацию с разрушающимся домом

В Челябинске общественники просят Госжилинспекцию и мэрию города вмешаться в ситуацию с четырехэтажным домом № 27 на улице Российской, который разрушается и угрожает не только жителям дома, но и пассажирам общественного транспорта, поскольку к его фасаду прикреплена растяжка трамвайной сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

В ходе осмотра активисты ОНФ обнаружили глубокий разлом, проходящий от фундамента до крыши. Наличие трамвайной растяжки усугубляет ситуацию, поскольку горизонтальная динамическая нагрузка ослабляет несущую способность конструкций. Жители опасаются, что разлом расширяется и стена может обрушится.

Общественники просят побудить управляющую компанию "Союз" обследовать опасный дом и обеспечить устойчивость здания, а также привлечь регоператора капремонта, чтобы рассмотреть возможность отремонтировать дом.

аварийный дом, Челябинск,(2021)|Фото: ОНФ Челябинская область

"Наиболее вероятной причиной появления трещины является нарушение целостности фундамента и просадка грунта. Однако для определения глубины трещины и её подвижности на здании необходимо выполнить обследование с использованием маяков и тензометров", - подчеркнул эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Добавим, что дом был построен в 1930-х годах.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: администрация Челябинска, аварийный дом, ОНФ,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети