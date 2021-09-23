В Челябинске Госжилинспекцию и мэрию просят вмешаться в ситуацию с разрушающимся домом

В Челябинске общественники просят Госжилинспекцию и мэрию города вмешаться в ситуацию с четырехэтажным домом № 27 на улице Российской, который разрушается и угрожает не только жителям дома, но и пассажирам общественного транспорта, поскольку к его фасаду прикреплена растяжка трамвайной сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

В ходе осмотра активисты ОНФ обнаружили глубокий разлом, проходящий от фундамента до крыши. Наличие трамвайной растяжки усугубляет ситуацию, поскольку горизонтальная динамическая нагрузка ослабляет несущую способность конструкций. Жители опасаются, что разлом расширяется и стена может обрушится.

Общественники просят побудить управляющую компанию "Союз" обследовать опасный дом и обеспечить устойчивость здания, а также привлечь регоператора капремонта, чтобы рассмотреть возможность отремонтировать дом.

"Наиболее вероятной причиной появления трещины является нарушение целостности фундамента и просадка грунта. Однако для определения глубины трещины и её подвижности на здании необходимо выполнить обследование с использованием маяков и тензометров", - подчеркнул эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Добавим, что дом был построен в 1930-х годах.